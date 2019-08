Conosce una donna in chat e la invita a casa, ma è un rapinatore armato di coltello

Doveva essere un sabato sera romantico, con una donna conosciuta in una chat di incontri, e invece si è rivelato un incubo. A presentarsi alla porta infatti non è stata la donna abbordata virtualmente bensì un rapinatore armato di coltello, con precedenti.

È successo a La Rustica, periferia a nord est della Capitale, come ricostruisce RomaToday. Vittima un 30enne, che aveva conosciuto la ragazza in chat. Da qui la richiesta di incontro, in casa sua. Al posto della ragazza, il 30enne si è trovato davanti un rapinatore, un 29enne già conosciuto alle forze dell’ordine, che lo ha minacciato con un coltello per farsi consegnare il denaro che aveva in tasca, appena dieci euro. Il padre del 30enne, allertato dal trambusto proveniente dalla vicina casa dove risiede il figlio, è arrivato per prestare soccorso ma ha potuto fare ben poco: dopo aver rubato 10 euro, il rapinatore si è fatto consegnare anche le chiavi di una Fiat Punto ed è fuggito a bordo dell’utilitaria.

Padre e figlio hanno quindi allertato i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma, i quali hanno individuato poco dopo la Fiat Punto e il rapinatore nei pressi di un’area di servizio sulla via Collatina. Bloccato dai militari – non senza difficoltà – il 29enne, che aveva ancora il coltello usato per la rapina, è stato arrestato con le accuse di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.