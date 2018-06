“E' cancerogeno”: il ministero ritira il gioco per bambini

Rischio chimico o cancerogeno: per questo motivo il ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato dello 'Slime', un gioco per bambini molto diffuso. La notizia è stata ufficializzata da un comunicato pubblicato sul sito del dicastero.

Il prodotto in questione è “Barrel-oSlime Every Noise Putty” a marca Every S.r.l., proveniente dalla Cina. Con il test effettuato sul prodotto è stata riscontrata presenza di Boro e Cromo VI superiore ai limiti previsti.

I barattoli a cui fare attenzione

Secondo quanto riportato dal ministero della Salute, il ritiro riguarda barattoli di varia forma e colore, con riportati in etichetta il codice a barre, il numero di lotto e il riferimento dell’importatore.

Ecco i codici dei prodotti a cui fare attenzione: