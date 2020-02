Patente ritirata, va in caserma e punta la pistola alla testa di un carabiniere

Gli ritirano la patente per guida in stato di ebrezza, lui si presenta in caserma e punta pistola alla testa di un carabiniere. Succede a Ponte in Valtellina in provincia di Sondrio dove un uomo di 47 anni, pregiudicato, è finito in manette per tentato omicidio, lesioni, minacce e percosse.

Tutto ha avuto inizio ieri pomeriggio quando i militari hanno fermato un'auto con targa svizzera: il conducente, che presentava chiari sintomi di alterazione, è risultato positivo all'alcol test con un tasso di 1,80 gr/l. E' scattato così il ritiro della patente ed il sequestro dell'auto.

Passate poche ore, attorno alle ore 18,30, l’uomo si è presentato al cancello della caserma,chiedendo di poter parlare con qualcuno.

Uno dei carabinieri lo ha fatto accomodare all’interno ma appena varcata la soglia del Comando il 47enne ha estratto dai pantaloni una pistola calibro 22, puntandola alla testa del carabiniere.

Ponte di Valtellina, tragedia sfiorata in caserma

Pronta la reazione del militare che ha cercato di allontanarsi dalla pistola e di disarmare il suo aggressore. Una collutazione che ha attirato gli altri due militari presenti e il Comandante della Stazione. Sono stati attimi di tensione: armi in pugno, i carabinieri hanno tentato di far desistere l'uomo mentre questi continuava a brandire l'arma e a minacciare. Alla fine, dopo una nuova collutazione, i militari sono riusciti a disarmarlo e ad ammanettarlo.

L'arma aveva il colpo in canna

L'uomo aveva l'arma carica con il colpo in canna pronto per essere sparato, un proiettile cavo quindi ancora più dannoso di un proiettile ordinario. In tasca 8 colpi ed una confezione con ulteriori colpi per un totale di 91 colpi.

Sottoposto nuovamente al controllo dell'etilometro dopo le minacce in caserma, il tasso alcolemico è risultato superiore al 2,30 gr/l. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere a Sondrio su disposizione del Pm di turno Costagliola; gli atti sono stati trasmessi alla Procura per la convalida dell'arresto. Per i militari ferite giudicate guaribili in 15 e 10 giorni.