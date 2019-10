A Roma si spara ancora, inseguito nel palazzo e colpito sulle scale

Non c'è pace per Roma e i suoi abitanti. Dopo l'omicidio di Luca Sacchi, che ha sconvolto la Capitale (e non solo), si torna a sparare, stavolta nella zona di Casal Bruciato. Intorno alle 21.45 di domenica 27 ottobre, un uomo di 48 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato raggiunto da tre colpi d'arma da fuoco, che lo hanno colpito al torace e ad una gamba.

Il 48enne, noto alle forze dell'ordine e ricoverato attualmente in prognosi riservata al Sandro Pertini. A sparare in questo episodio, con tutte le caratteristiche di un regolamento di conti, è stato un vero e proprio commando, attualmente ricercato.

Roma, spari a Casal Bruciato: inseguito nel palazzo e colpito sulle scale

Secondo una prima ricostruzione riportata da RomaToday, la vittima stava rincasando quando è iniziato l'agguato. Prima gli spari davanti l'androne del suo palazzo, a vuoto. Poi l'inseguimento nel cortile dell'edificio.

Quindi gli spari, almeno tre quelli andati a segno sulle scale della palazzina in via Diego Angeli, e la fuga. Qualche testimone ha raccontato che il commando fosse composto da tre o quattro persone: l'obiettivo era uccidere il loro bersaglio e non è escluso che al momento del colpo di grazia, l'arma si sia bloccata.

Roma, spari a Casal Bruciato: l'allarme dato dai parenti

A dare l'allarme i parenti del 48enne che hanno sentito gli spari e chiamato il Numero Unico per le Emergenze. Il personale del 118 intervenuto ha così portato l'uomo in ospedale, in condizioni gravissime. "Stavo tornando quando una volante a sirene spiegate in via Diego Angeli quasi mi prendeva contromano", racconta agitata una ragazza.

"Ho sentito gli spari, le macchine della polizia e due ambulanze si sono precipitate in strada" aggiunge un altro. Sul caso indagano la Squadra mobile e il commissariato San Basilio. Da capire anche il movente del tentato omicidio. Ogni pista è aperta.