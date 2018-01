Attraversa la strada statale 131: travolto e ucciso da un camion

Stefano Porru, operaio e artista di 31 anni noto come "Feffo", originario di Silì (Oristano), è morto lunedì mattina alle 10 lungo la statale 131, all'altezza di Paulilatino, in direzione Cagliari.

L'uomo, per ragioni al momento non chiare, ha parcheggiato la sua auto, una Ford Ka, in una piazzola al lato della carreggiata e ha attraversato parte della trafficata arteria che collega la Sardegna da nord a sud.

Un mezzo pesante l'ha travolto e ucciso sul colpo. Sul luogo dell'incidente per i rilievi è intervenuta la polizia stradale di Macomer.

Il motivo per cui "Feffo" , sposato e padre di una bimba, sia sceso dalla sua auto non è stato appurato. Il traffico è deviato su percorsi alternativi.