Strage del bus Erasmus, le famiglie ottengono il processo: "Finalmente avremo giustizia"

Tre anni. Tre anni di battaglie tra opposizioni e tentativi di archiviazione. Questo il tempo che hanno dovuto aspettare le famiglie delle italiane in Erasmus che hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel 2016, mentre si trovavano a bordo di un autobus. Quel maledetto 20 marzo persero la vita 13 studentesse, tra cui le sette ragazze italiane. Ieri è finalmente arrivata la svolta: la Corte d’Appello di Tarragona ha accolto l’ultimo ricorso delle famiglie delle vittime, che hanno così ottenuto un processo per stabilire di chi siano le responsabilità della strage di Freginals.

Strage del bus Erasmus, le famiglie ottengono il processo

Finalmente dopo tre anni di attesa, i giudici di Terragona hanno deciso che servirà un processo per stabilire con certezza che cosa sia accaduto quella notte. Sul banco degli imputati, con l'accusa di omicidio colposo, c'è Santiago Rodriguez Jimenez, l'autista di 62 anni che il 20 marzo del 2016 si trovava alla guida dell'autobus in cui persero la vita 13 giovani ragazze.

L'uomo in un primo momento aveva ammesso di essersi addormentato, salvo poi ritrattare questa versione nell'interrogatorio successivo. Eppure la tesi del colpo di sonno è stata confermata, in un secondo momento, anche dalle informazioni contenute nella scatola nera, che mostravano vistosi cambi di velocità, come se il guidatore avesse avuto vari colpi di sonno prima di schiantarsi. Inoltre gli investigatori spagnoli avevano categoricamente escluso che il mezzo avesse dei guasti.

Strage del bus Erasmus, le famiglie: ''Finalmente potremo avere giustizia''

Una notizia importante per le famiglie delle ragazze, come testimoniano le parole rilasciate al Secolo XIX dal legale Maria Cleme Bartesaghi: ''E' una decisione che accogliamo con soddisfazione. Finalmente potremo avere un processo e chiedere giustizia''.

Giustizia, a tre anni da quel 20 marzo 2016, quando il bus notturno su cui viaggiavano decine di studenti, si schiantò vicino a Freginals, fra Valencia e Barcellona. Quel giorno persero la vita Elisa Valent, Valentina Gallo, Elena Maestrini, Lucrezia Borghi, Elisa Scarascia Mugnozza, Serena Saracino e Francesca Bonello.