SuperEnalotto, jackpot sempre più ricco: ecco la sestina vincente

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: ecco i numeri estratti oggi, sabato 26 maggio 2018. Il jackpot in palio per la sestina vincente di questa sera era di 39 milioni e 500mila euro, ma in assenza di sestine andrà a superare i 40 milioni. Una cifra importante, anche se molto lontana dai 130 milioni di euro vinto lo scorso 17 aprile in Sicilia.

Sale il jackpot

Nessun '6' al concorso di oggi del Superenalotto. Questa la combinazione vincente: 20-27-32-55-69-90. Numero Jolly: 60. Superstar: 58. Alla prossima estrazione il jackpot a disposizione del '6' sarà di 40,5 milioni di euro.

Estrazione Superenalotto di oggi sabato 26 maggio 2018

COMBINAZIONE VINCENTE: 55 20 27 90 69 32

NUMERO JOLLY: 60

SUPER STAR: 58



Estrazione del Lotto di oggi sabato 26 maggio 2018

NAZIONALE 15 20 21 37 90 BARI 38 72 42 8 50 CAGLIARI 90 38 29 84 5 FIRENZE 90 67 3 4 79 GENOVA 63 71 42 5 54 MILANO 34 57 59 82 8 NAPOLI 23 36 27 66 33 PALERMO 20 76 68 69 5 ROMA 88 65 55 60 81 TORINO 19 58 16 76 86 VENEZIA 19 89 23 69 10



Estrazione numeri 10eLotto di oggi sabato 26 maggio 2018

3 19 20 23 29 34 36 38 42 57 58 63 65 67 71 72 76 88 89 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 38

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 38 72