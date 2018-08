Forti scosse di terremoto in Molise avvertite in tutto il Sud: non ci sono danni significativi

Forti scosse di terremoto in Molise sono state avvertite in tutto il Sud. La prima scossa, di magnitudo rivista a 5.1 (da 5.2), è stata registrata dalla sala Sismica Ingv-Roma alle 20.19. L'epicentro è a 4 km a sud est di Montecilfone, in provincia di Campobasso, a una profondità di 9 km. La gente si è riversata in strada. Poi altre scosse e alle 22.22 è stato registrato l'evento più forte, una scossa di magnitudo 4.5, localizzata sempre a 4 km a sud est di Montecilfone a una profondità di 9 km.

Terremoto Molise 16 agosto 2018

Non si segnalano danni significativi, alcune crepe sui muri delle case. I comuni entro i 10 chilometri dall'epicentro del sisma sono Montecilfone, Guglionesi, Palata, Larino e Tavenna. "L'area epicentrale - sottolinea l'Istituto di Geofisica - è considerata a pericolosità medio-alta così come mostrato nella mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale". Il governatore del Molise Donato Toma. "I sindaci sono al lavoro sul territorio, insieme alla protezione civile e ai vigili del fuoco, che sono oramai all'erta da diversi giorni, senza sosta. Io sto coordinando le operazioni, siamo in contatto costante e fortunatamente fino a questo momento posso dire che si segnalano solo danni di poco conto".

"La sequenza in corso, iniziata il 14 agosto, è molto simile in termini di natura geologica a quella di San Giuliano di Puglia che ha avuto due scosse principali (M 5.7) il 31 ottobre e 1 novembre 2002, ma è localizzata su faglie parallele poste circa 20 km più a nord". Lo dice all'Adnkronos, sulla base delle primissime rilevazioni, il presidente dell'Ingv Carlo Doglioni, che spiega come il sistema di faglie che sta generando la sequenza in provincia di Campobasso è di tipo trascorrente ossia che i due lati della faglia scorrono orizzontalmente l'uno rispetto all'altro. "La localizzazione è leggermente più a nordest dell'evento del 14, 4 km a Sud est di Montecilfone secondo i primi rilievi - conclude Doglioni -, ma indicativamente i due eventi hanno la stessa origine geodinamica. La magnitudo al momento è stata calcolata in 5.1-5.2, ma sono in corso tutte le valutazioni del caso".

Video: la scossa in diretta