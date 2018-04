Genova, treno in manovra deraglia in stazione: soccorso il conducente | Foto e video

Un incidente impressionante ma per fortuna senza conseguenze quello avvenuto questa mattina a Genova, nella stazione di Brignole, dove un treno regionale è deragliato andandosi a schiantare su un binario tronco. Al momento dell’incidente a bordo del mezzo c’era solo il conducente, rimasto ferito ma in maniera lieve.

L’uomo, come riferisce GenovaToday, è stato soccorso da un'automedica e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Incidente a Genova Brignole, le cause

L’incidente ferroviario è avvenuto questa mattina tra la stazione di Brignole, situata in piazza Verdi, non lontana dal centro della città, e Terralba. Il convoglio deragliato sarebbe dovuto diventare il treno regionale per Busalla delle 8.45. Poco dopo lo schianto, il conducente è sceso da solo dal convoglio.

Al momento nulla si sa delle possibili cause del deragliamento: secondo il Secolo XIX, dietro l’incidente potrebbe esserci un guasto guasto al sistema di controllo marcia treni. Gli accertamenti tuttavia sono ancora in corso. In basso foto e video dell’incidente avvenuto questa mattina a Brignole (Genova), dove un treno è deragliato per fortuna senza conseguenze.

Treno deraglia a Genova Brignole | Video

Il precedente

Solo venerdì scorso in Piemonte, per la precisione nel tratto Trinità-Sant'Albano, in provincia di Cuneo, un treno regionale era deragliato dopo aver urtato una gru. In quel caso a bordo c'erano però circa un centinaio di persone, ma nessun passeggero era rimasto ferito in modo serio.