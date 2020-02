Trovano due portafogli e li riconsegnano: dentro c'erano quasi mille euro

Trovare un portafogli con del denaro dentro è già una rara evenienza, almeno tanto quanto la possibilità che chi lo ritrova lo consegni alle autorità invece di intascare quanto contiene.

Già che questo accada per un singolo portafogli è un evento da considerare poco frequentano, ma che vengano ritrovati due portafogli pieni di soldi, la stessa sera, nella stessa città, è un'evenienza che rasenta l'impossibile. Eppure è quanto avvenuto giovedì 27 febbraio a Piacenza, dove due cittadini hanno riconsegnato alla Polizia Locale ben due portafogli.

Piacenza, trovati e restituiti due portafogli: dentro quasi mille euro

A raccontare il doppio episodio è stato l’assessore alla Sicurezza urbana di Piacenza, Luca Zandonella: ''E’ una notizia che, in un momento particolarmente difficile per la nostra comunità, fa particolarmente piacere e conferma, una volta di più, il senso civico e la generosità dei piacentini”.

Come riportato dall'assessore, la somma totale contenuta dei due portafogli sfiorava i mille euro: nel primo, trovato in via Arata, c'erano 320 euro, mentre nel secondo, raccolto in piazza Cavalli, ben 650. Entrambi sono stati consegnati ai legittimi proprietari.