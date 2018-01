WhatsApp, attenzione al nuovo messaggio "bufala" sulla disattivazione

Sta girando in queste ore un nuovo (l'ennesimo) messaggio bufala su Whatsapp che invita a controllare le informazioni, pena la disattivazione dell’app di messaggistica. È tutto falso, ovviamente. L’allerta è lanciata dal Commissariato di PS On Line della Polizia Postale.

L'obiettivo del messaggio è provocare una reazione istintiva nell’utente, che clicca su un link, ma altro non fa che mettere a rischio la sicurezza del proprio dispositivo.

È così che agiscono spesso gli hacker che approfittano della scarsa attenzione che sovente riserviamo ai messaggi che pervengono su smartphone, tablet e pc. Come ricorda lo “Sportello dei Diritti”, a volte basta un semplice preavviso fasullo di disattivazione dei servizi o delle nostre app, per fare entrare nel panico gli utenti.

"La conseguenza delle nostre leggerezze nel procedere pedissequamente su quanto richiesto in questi messaggini è l’installazione di software occulti e malevoli che servono solo a sottrarci dati che consentono di farci prosciugare i conti o prelevare abusivamente dalle carte di credito o semplicemente acquisire illecitamente nostre informazioni sensibili - dice Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. Uno dei metodi più utilizzati nell’ultimo periodo dai truffatori telematici è quello d’intimare il controllo delle informazioni di Whatsapp a pena della falsa disattivazione dell’account dell’app di messaggistica se non si clicca sul tasto 'valida'".

Si tratta, evidentemente dell’ennesima frode, come tiene a precisare anche la Polizia Postale. E' sufficiente non seguire le indicazioni contenute nel messaggio per evitare conseguenze spiacevoli.

Il messaggio bufala: