Spara con un fucile alla moglie e la uccide: tragedia familiare a Porto Sant'Elpidio

Ha ucciso la moglie dopo un violento litigio: è stato il figlio dell'anziana coppia a trovare la donna esanime in terra e ad avvisare i Carabinieri poco dopo le 13. È successo in contrada Pian di Torre di Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo