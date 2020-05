Uccise due cuginetti col Suv, Rosario Greco condannato a nove anni

Nove anni di carcere. Questa la condanna per Rosario Greco, l'uomo accusato di aver travolto e ucciso con un suv due bambini a Vittoria, nel ragusano.

La decisione, è arrivata dopo tre ore di camera di consiglio al tribunale di Ragusa. Il Comune di Vittoria ha chiesto un risarcimento danni da un milione di euro. I legali della difesa non hanno al momento rilasciato dichiarazioni limitandosi ad un "no comment" in attesa di leggere le motivazioni della condanna del loro assistito.

La tragedia risale allo scorso 11 luglio. I due cuginetti, Alessio e Simone D’Antonio, stavano giocando con il cellulare sui gradini di casa, nel centro storico di Vittoria, quando il Suv li ha falciati: Alessio, 12 anni, è morto sul colpo, Simone, 11 anni è parso subito gravissimo ed è deceduto due giorni dopo. Il conducente del Suv, Rosario Greco, 37 anni, pregiudicato, ha abbandonato l'auto ed è fuggito, insieme agli altri tre passeggeri che erano a bordo. Poco dopo è stato rintracciato dalla polizia e fermato.

Greco, finito a processo per omicidio stradale, ha scelto di non andare a dibattimento beneficiando così di uno sconto di pena. Il pm aveva chisto dieci anni, spiegando che in casi simili - vista la scelta dell'imputato del rito abbreviato - era il massimo della pena. Alla fine il tribunle ha condannato Greco a nove anni.

"Hanno ammazzato i nostri figli per la seconda volta". Questo il commento di Toni e Valentina D'Antonio, genitori del piccolo Simone: "E' assurdo. Chi sale in macchina drogato e ubriaco un criminale e merita l'ergastolo. Si divertivano a gironzolare per la città in quello stato. Il ministro Bonafede ci aveva promesso che cambierà la legge. Deve cambiare la legge, ce lo aveva promesso; almeno varrà per gli altri, in futuro".