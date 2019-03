"Ecco le immagini della caduta dal carro, una mano cerca di afferrare il bambino"

E' ancora scosso Gabriele, uno studente universitario 22enne che martedì pomeriggio ha visto con i suoi occhi, e casualmente ripreso con il proprio telefonino, il drammatico momento in cui il piccolo Gianlorenzo è caduto dal carro di Carnevale a Bologna, una caduta rivelatasi poi fatale. Il ragazzo, che vuole riportare la sua testimonianza per contribuire all'accertamento della dinamica dell'accaduto, racconta a BolognaToday quello che ha visto, in quei pochi drammatici momenti. "Stavo tornando a casa con i miei colleghi, quando insieme ci siamo imbattuti nella parata", spiega Gabriele, che non sapeva del Carnevale in atto.

Poi, in pochi attimi, la tragedia. "Sono passati pochi attimi, veramente, sembrava caduta una borsa, un oggetto, poi quando ho sentito le urla e un signore (il soccorritore del servizio di sicurezza della Curia, ndr) che si è precipitato a terra, togliendo il bimbo da sotto la ruota, ho capito che era successa una disgrazia".

Su un punto però il testimone oculare sembra avere le idee chiare: rispetto ad alcune voci circolate, sottolinea che "non c'è stato nessun passaggio del bambino tra i genitori, il padre era a distanza dal carro". Poi ancora un particolare: "Ho notato che nel momento in cui cadeva, una mano ha tentato di afferrarlo spuntando dalla balaustra, ma ha fallito la presa".

Il resto dei fatti è purtroppo noto, e così anche il tragico epilogo. Ora i Carabinieri stanno approfondendo la dinamica dell'accaduto, anche servendosi dei rilievi sul carro sequestrato, e un'inchiesta è stata aperta contro ignoti per omicidio colposo. Sul corpo del piccolo Gianlorenzo non è stata disposta autopsia, solo una ispezione esterna.