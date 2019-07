Voragine enorme in strada inghiotte un camion dei rifiuti: le immagini

Una voragine enorme si è aperta davanti alla Basilica di San Mauro in Largo San Mauro a Casoria, in provincia di Napoli. Nella voragine, larga otto metri e profonda dodici, è precipitato un compattatore di rifiuti: l'autista 57enne, recuperato dai vigili del fuoco, è stato poi trasportato in ospedale per accertamenti. La strada è stata chiusa al traffico e transennata: sette i palazzi sgomberati, interrotte le utenze di acqua ed energia elettrica nella zona.

Sono in totale cinquanta le famiglie residenti sgomberate. Chiusi anche i negozi limitrofi all'area della voragine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Casoria e i vigili del fuoco di Napoli e Afragola.

Voragine oggi a Casoria, Napoli: le foto

Secondo le primissime informazioni raccolte, nell'area si è avvertito un forte odore di gas. Casoria non è nuova a casi del genere: qualche settimana fa una voragine minacciò gli edifici nei pressi del municipio. Anche il quel caso la strada fu chiusa al traffico e transennata, creando non pochi disagi alla popolazione.

"Rotta una tubazione del gas", scrivono i vigili del fuoco.

#1luglio 10:00, in corso dall’alba intervento dei #vigilidelfuoco a Casoria (NA) per il cedimento della sede stradale: rotta una tubazione del gas e coinvolto un automezzo per la raccolta rifiuti. In salvo l'autista, evacuate precauzionalmente 15 persone dalle abitazioni pic.twitter.com/Zg5LBMN3tj — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 1 luglio 2019