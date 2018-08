Gracia De Torres spiazza tutti, la foto-verità: "Il mio lato b prima e dopo Photoshop"

Tra le influencer più seguite online in materia di bellezza e benessere, Gracia De Torres, modella spagnola di 31 anni ed naufraga dell' 'Isola dei Famosi', ha voluto dare una lezione a tutte le colleghe che, scortate dai prodigi di Photoshop, illudono le follower di poter ottenere l'elisir di bellezza tramite l'acquisto di prodotti spesso sponsorizzati.

Due foto, due semplici foto per dimostrare che tutte, anche le indossatrici più richieste, spesso nascondono imperfezioni, ben celate dalla pialla di app specifiche. Da una parte uno scatto del suo (leggendario) "lato b" in versione originale, dall'altra la trasposizione modificata. "Volevo cogliere la occasione per trattare un argomento che mi fa tanto arrabbiare - esordisce Gracia - ma chi sono tutte blogger ed influencer, questa banda di persone che non sa niente? Vendono le loro vite e vendono bugie".

Quindi l'affondo alle vip e l'appello alle ragazze: "Vi fanno vedere foto in vacanza dove si mostrano “perfette” con corpi impossibili e addominali finti (che poi le vedo dal vivo ed è meglio che scappino). Sono stanca delle bugie di queste ragazze, di copia tra copia con foto uguali. Io ho ritoccato foto in vita mia, tante, ma basta! Spero che non spendiate più tempo con questa gente di mer*a, che gioca con le vostre vite per i loro guadagni. È così facile come vedete. Può essere questione di luce a volte, anche di prospettive. Ma con le luce e prospettive non vi si allungano le gambe 3 km, né vi vengono gli addominali". Dietro c'è il trucco. Ma non si vede.