Carla Fracci: “E’ impossibile danzare con la mascherina e a distanza”

Il distanziamento sociale e i dispositivi di protezione individuale necessari per prevenire ogni forma di contagio del coronavirus sono misure che entrano a far parte di una nuova normalità a cui abituarsi, nella vita di ogni giorno come nei vari ambiti professionali. A commentare la situazione in un contesto come quello della danza è Carla Fracci, tra le più grandi ballerine del nostro tempo, che ad Adnkronos ha spiegato le difficoltà di un momento delicato come quello che stiamo vivendo.

"Impossibile danzare con le mascherine. Impossibile danzare 'a distanza'. Non sono assolutamente d'accordo. Per il momento, a mio avviso, dobbiamo solo aspettare. Troppi morti, troppi contagi, troppa imprudenza soprattutto da parte di alcuni giovani. È quello che vedo quotidianamente a Milano, la mia città", ha affermato la signora della danza italiana: "Bisogna avere molta, molta pazienza. Siamo stati colpiti da un virus pericolosissimo. Ed in Cina è ritornato”.

Beppe Menegatti: “Serve una preparazione specifica per poter recitare”

Anche Beppe Menegatti, marito di Carla Fracci e regista con una lunga carriera a teatro cominciata come assistente di Luchino Visconti, ha sostenuto la necessità di cercare nuovi approcci per adattare le discipline artistiche alla situazione. "A proposito delle mascherine bisognerebbe chiedere consigli a chi conosce il mestiere. Si parla semplicemente per fare notizia”, ha commentato: “Forse a teatro, nella lirica si può andare in scena con una mascherina... Ma serve una tecnica, un preparazione specifica per poter recitare, cantare con una sorta di impedimento. Servono nuovi compositori, nuovi autori teatrali. Ad oggi, comunque, la vedo ancora impossibile".