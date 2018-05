Carolyn Smith furiosa: “Perché devo coprire la mia testa calva? Avete rotto le p….!”

Abituati a vederla sempre con il sorriso permeato di ottimismo contagioso, i follower di Carolyn Smith si sono ritrovati spaesati nel trovarsi davanti al video che la riprende arrabbiata come forse mai prima d’ora.

Il motivo della stizza espressa dalla giudice di Ballando con le stelle sta nel fatto che alcune donne hanno avuto da ridire in merito alla sua decisione di presenziare in tv senza parrucca, mostrandosi dunque calva in seguito alla chemioterapia cui si sta sottoponendo per debellare il cancro contro cui lotta da mesi.

“Quando faccio i video normalmente sono allegra, ma adesso m’incazzo” ha esordito Carolyn Smith in un filmato postato su Instagram. “Ci sono due donne che mi criticano perché vado in televisione senza capelli e dicono che dovrei mettere un cappellino, un foulard, una parrucca”.

“Pensate ai caz*i vostri. Io mi sento a mio agio così” ha aggiunto ancora l’insegnante di ballo prima di lanciare un appello a tutte le donne nelle sue condizioni che, come lei, non si vergognano di mostrarsi senza capelli o parrucca: “Postate vostro video o foto per dare una lezione a tutti”.

“Non mi vergogno. Nessuno deve condannare chi sceglie di mostrare tutto, famosi o non famosi!” ha scritto ancora in calce alla didascalia del video postato, supportato da migliaia di persone che hanno apprezzato il suo sfogo ma soprattutto il consueto coraggio di mostrarsi genuina, vera e forte.