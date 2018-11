Idris Elba è l’uomo più sexy del mondo 2018

E’ Idris Elba l’uomo più sexy al mondo del 2018 secondo la rivista People che ogni anno dal 1985 stila la speciale classifica.

L'attore inglese 46enne, interprete delle serie televisive The Wire e Luther (grazie a cui ha vinto un Golden Globe) e di film come 28 settimane dopo e American Gangster, si è detto sorpreso e felice per il riconoscimento: “Mi sono guardato allo specchio e ho detto ‘Ma sì, oggi sono sexy’. A essere sinceri, è stata una bella sensazione, una bella sorpresa e sicuramente una bella botta di ego”, ha svelato Elba in collegamento con il Tonight Show di Jimmy Fallon.

Padre di Isan, 16 anni, e Winston, 4, avuti da donne diverse, a febbraio ha fatto una proposta di matrimonio alla nuova fidanzata Sabrina Dhowore, 28 anni, che ha festeggiato il podio del futuro marito con un post su Instagram: “Grazie People, ma lo sapevo già”.