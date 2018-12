Kate Middleton, shopping di Natale al supermercato (con George e Charlotte)

Per Kate Middleton il titolo di duchessa di Cambridge resta confinato nella formalità, visto che la sua affabilità è ormai ben nota ai sudditi di sua maestà.

L’ultima uscita ‘pubblica’ in termini ufficiosi della moglie del principe William ha colto di sorpresa i clienti del grande magazzino The Range, vicino a Sandringham, che si sono ritrovati a spingere i propri carrelli proprio accanto a quello di Kate.

La duchessa di Cambridge, arrivata nella contea di Norfolk insieme al marito e ai figli per passare le feste di Natale con la famiglia reale nella residenza di campagna, è stata notata con stupore mentre acquistava foto, libri per bambini e materiale artistico.

Kate, shopping di Natale al supermercato

Vestita casual e con i capelli raccolti in una coda di cavallo, Kate ha fatto shopping insieme ai principini George e Charlotte, sotto lo sguardo vigile ma non invadente delle guardie del corpo che non l’hanno persa di vista nemmeno per un istante.

A chi le ha chiesto una foto ricordo, però, Kate ha dovuto declinare la proposta: "Si è rifiutata molto educatamente, è stata così gentile e ha spiegato che stava solo facendo un pò di shopping natalizio", ha raccontato la donna al Sun.

Una mamma gentile Kate, come le tante che vogliano solo trascorrere del tempo con i propri figli.