Loredana Bertè, tutti i vestiti indossati ai Festival di Sanremo

Per Loredana Bertè l’edizione numero 69 del Festival di Sanremo coincide con la sua undicesima volta sul palco dell’Ariston che la vede concorrente in gara con il brano ‘Cosa ti aspetti da me’ scritto da Gaetano Curreri.

Nel corso degli anni del Festival la cantante calabrese (68 anni) non ha mai rinunciato allo sfoggio di look eccentrici esaustivi di un carattere forte, ribelle, provocatorio. Memorabile resta il suo debutto nel 1986, quando si presentò con il brano ‘Re’ portando in scena una coreografia pensata per lei da Franco Miseria, in cui simulava una finta gravidanza con un pancione posticcio che suscitò enormi polemiche.

“Era un'ammissione di verità e personalità della donna nella sua dimensione più vera”, spiegò allora Loredana Bertè: “Forse la gente crede che la donna incinta debba per forza soffrire in un letto e aspettare il lieto evento con un medico e una levatrice a fianco, invece che ballare, cantare, ed essere se stessa soprattutto in quei momenti così importanti per lei”.

Di seguito una rassegna degli abiti di Loredana Bertè indossati nel corso delle passate edizioni del Festival di Sanremo, dal 1986 a oggi.

Sanremo 1986, ‘Re’ (nono posto)

