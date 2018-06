Melania Trump, la sua giacca di Zara diventa un caso: è polemica per la frase scritta

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

C'è chi pensa che non sempre ci azzecchi. E chi, forse a ragione, che spesso con i suoi abiti lanci messaggi chiari e diretti. Ma l'outfit scelto ieri dalla first lady Melania Trump ha scatenato un vero e proprio caso politico, sopratutto sui social network.

La first lady si è diretta in un centro per bambini migranti in Texas nel pieno delle furiose polemiche sugli oltre 2500 bambini strappati ai genitori migranti alla frontiera con il Messico, adesso dispersi in giro per vari centri negli Usa.

Partendo dalla base militare di Andrews, Melania portava questa giacca verde, un capo di Zara del valore di 39 dollari. Sul dorso una scritta, “I really don’t care, and U?”, ovvero “a me non importa proprio nulla, e a te?”.

Benché la portavoce della first lady abbia subito negato che si trattasse di un messaggio nascosto, la stampa di tutto il mondo si è scatenata di fronte all'enigmatica scritta che celerebbe un messaggio: ma rivolto a chi?

Donald Trump ha subito twittato la sua interpretazione, secondo cui la scritta si riferirebbe alle fake news e alla sua indifferenza rispetto alla disonestà dei media.

Certo del fatto che quella giacca abbia sotteso un messaggio è stato chi ha notato come un capo di marca Zara in vendita a una manciata di dollari non sia stato scelto a caso dalla first lady che di norma indossa abiti costosissimi.... L’unica cosa su cui tutti concordano è che, date le circostanze, quella giacca era inappropriata anzi di pessimo gusto. Ma il punto forse è proprio quello: a Melania "non importa".