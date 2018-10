Melania Trump vestita da colonialista fa arrabbiare gli africani

“Sahariane”; completi ispirati ai tempi delle colonie e dei safari alla Hemingway; casco bianco, simbolo non proprio gradito dagli africani (e non solo) del colonialismo: questo il look che Melania Trump ha sfoggiato in Kenya durante la sua ultima visita, foriero di critiche e polemiche.

Ieri la first lady americana ha visitato il David Sheldrick Wildlife Trust. E’ stata ripresa mentre viaggia a bordo di una jeep e mentre dà il biberon ad un elefantino, in camicia bianca, pantaloni alla cavallerizza e stivali di cuoio al ginocchio.

In particolare, è stata la scelta del copricapo a non piacere affatto: “Era usato dai colonialisti durante i giorni più bui, non piace a noi africani, chi l’ha consigliata?”, è stato uno dei tanti commenti condivisi su Twitter.

Pollice verso anche da vari esperti. Per Matt Carotenuto, storico e coordinatore degli Studi africani all’Università St. Lawrence, il casco bianco in Kenya è “come presentarsi in una fabbrica di cotone in Alabama in divisa confederata”. Ma ieri il marito Donald l’ha elogiata su Twitter, dicendo che in Africa la gente la ama.

(Di seguito, il video che mostra Melania Trump in abito ‘coloniale’ bianco, accolta dalla first lady egiziana Intissar Amer: la first lady americana ha visitato le piramidi di Giza in Egitto, ultima tappa del suo viaggio africano)

