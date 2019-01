Le mete migliori per "mollare tutto" e cambiare vita, 'Kilimangiaro' le mette ai voti

Kilimangiaro, la trasmissione di Raitre, torna - dal 20 gennaio alle 15,30 - con nuove puntate dedicate ai viaggi e alle scoperte nel mondo. A condurre il programma è Camila Raznovich che ospiterà personaggi più o meno noti, grandi viaggiatori, con l'obiettivo di portare i telespettatori in giro per il mondo, non senza interessanti novità.

Ospiti della conduttrice, l'alpinista Hervé Barmasse che mostrerà le immagini dell’ultimo viaggio in Patagonia, il divulgatore Piergiorgio Odifreddi che porterà a conoscere la matematica di Leonardo. In collegamento da Los Angeles ci sarà la street artist Alice Pasquini. Inoltre, il geologo Mario Tozzi continuerà il giro d’Italia alla scoperta delle peculiarità naturalistiche dei singoli luoghi a partire dai borghi più belli d’Italia.

Kilimangiaro, nuova stagione: le mete per mollare tutto

Ma la nuova edizione di Kilimangiaro punta, soprattutto, a coinvolgere il pubblico in una maniera tutta nuova: durante la puntata, la documentarista Gloria Aura Bortolini dal 'desk dei viaggiatori', proporrà alcune mete per “mollare tutto” e i telespettatori potranno votare quella che preferiscono direttamente sulla pagina Instagram del programma @kilimangiarorai indicando l’hashtag #iconsiglidigloriaaura.

Di seguito alcune delle mete proposte da Kilimangiaro per staccare la spina e "mollare tutto". Quali preferità il pubblico?

Portogallo

Portogallo, foto @ufficiostampa

Clima mite, dolci colline, chilometri di coste lambite dall’oceano Atlantico, cittadine dove il tempo scorre ancora a ritmi sostenibili. Se a tutto questo si aggiunge un regime fiscale molto vantaggioso per gli stranieri residenti è facile capire perché il Portogallo è una meta ideale per chi cerca un posto dove ricominciare.

Costa Rica

Per dirla con il motto locale, quello con cui tutti si salutano, il Costa Rica è 'Pura Vida'. E non è un caso che il 5% della biodiversità del pianeta si trovi qui, concentrata in un territorio sei volte più piccolo dell’Italia. Basterebbero la natura rigogliosa, le temperature gradevoli e gli scorci da cartolina a giustificare un trasferimento in Costa Rica. Ma questo paese del centroamerica ha ben altri punti a suo favore: la stabilità politica, la sicurezza dovuta alla scarsa criminalità, un’efficace assistenza sanitaria.

Thailandia

Thailandia, foto @ufficiostampa

La chiamano “la terra del sorriso” per la gentilezza con cui i thailandesi accolgono gli stranieri nel loro paese ricco di bellezze: il Nord con i villaggi tribali e i templi nascosti dalla vegetazione, il Sud con le piccole isole e le spiagge protette da barriere coralline dove fare immersioni.

Nuova Zelanda

La Nuova Zelanda è conosciuta per i paesaggi da favola, le spiagge di sabbia vulcanica, le foreste pluviali, i ghiacciai maestosi. Un vero paradiso per gli amanti della natura e dello sport che qui, in un solo giorno, possono fare trekking, surfare sulle onde, andare a cavallo.

Barca a vela

Sentire il vento tra i capelli, respirare l’aria del mare tutto il giorno, essere liberi di andare dove si vuole: dai caldi Mari del Sud ai fiordi del Nord dell’Atlantico. È il sogno di chi sceglie di mollare tutto e girare il mondo in barca a vela.

Nel corso della puntata i telespettatori potranno votare sulla pagina Instagram del programma le mete proposte per 'mollare tutto'. Al termine del programma sarà decretata la meta più votata dal pubblico.

Gallery