Michelle Hunziker diventa imprenditrice: al via la linea di integratori naturali

"Ho realizzato integratori e prodotti per l'igiene della famiglia al 99% naturali che rispecchiano la mia filosofia di vita", così Michelle Hunziker racconta al settimanale Oggi la sua nuova attività imprenditoriale.

"Non voglio solo vendere - prosegue Michelle - voglio essere empatica con le donne. E' nata così la linea Goovi, abbreviazione di The Good Vibes (le buone vibrazioni). Una ricerca di mercato mi ha dato ragione: non esiste nulla di simile in commercio. Forse per questo già 2 mila farmacie hanno prenotato i prodotti".

Sarà l'azienda Artsana a produrre la nuova linea di prodotti naturali per l'igiene della famiglia. La Hunziker dice di dover molto al marito, Tomaso Trussardi, per quest'avventura: "Ero molto lontana dall'avere la testa dell’imprenditrice e osservando il lavoro di mio marito ho iniziato a capire che cosa fa un direttore generale, il direttore vendite, gli agenti. Tommi mi ha aiutato anche sul versante legale. Abbiamo passato diverse sere a leggere i documenti". Ma rassicura i suoi estimatori: "Per mandarmi via dalla tv dovrebbero spedirmi su Marte".