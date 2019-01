Natalie Imbruglia, la foto che incanta i fan: “Sei uguale a 22 anni fa”

Gli occhi azzurri sono gli stessi; uguale anche l’ovale del viso, con gli zigomi alti e le labbra strette in un accenno di sorriso da lasciare incantati: hanno ragione i fan di Natalie Imbruglia nel notare come per lei, popstar australiana divenuta famosa con la hit mondiale Torn, il tempo sembra essersi fermato al 1997.

L’ultima foto postata dalla cantante oggi 43enne, infatti, è dimostrazione di come il tempo possa essere gentile con l’estetica di alcune persone.

“Per te il tempo non passa mai” scrive qualcuno, “Eternamente bella” dice qualcun altro e non sono in pochi ad apprezzare anche il fatto che Natalie si mostri al naturale, senza un filo di trucco, all’apice di una bellezza che è davvero autentica.

Natalie Imbruglia oggi, la carriera dopo il successo di ‘Torn’

Per Natalie Imbruglia il successo arriva nel 1997 con il suo primo album, Left of the Middle, che le valse svariati premi e la nomination a 3 Grammy Award. A livello mondiale il disco ha superato gli 8 milioni di copie. Il singolo Torn, in particolare, divenne una hit planetaria.

Adesso la carriera di Imbruglia è ferma: l’ultimo disco, Male, è del 2015 e conteneva cover di brani appartenenti ai suoi artisti maschili preferiti. Nel maggio 2017, in occasione delle celebrazioni del ventennale del disco d’esordio, la cantante è stata in tour anche in Italia con una data a Milano che è stata un vero e proprio evento per i figli degli anni ’90.