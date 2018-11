L'oroscopo 2019 di Paolo Fox: segno per segno, cosa dicono le stelle

L’oroscopo 2019 sarà svelato il primo gennaio del prossimo anno quando, nel consueto appuntamento con lo spazio dedicato a Paolo Fox, la trasmissione di Rai2 ‘Mezzogiorno in Famiglia’ sarà il luogo in cui l’astrologo spiegherà segno per segno cosa suggeriscono le stelle a ogni segno zodiacale.

In attesa di scoprire la classifica dei segni più e meno fortunati del 2019, Paolo Fox ha già anticipato qualcosa durante un’intervista che ha svelato come i mesi a venire potranno rivelare “la verità finale per molte coppie”.

Oroscopo 2019 Paolo Fox, le anticipazioni

“In astrologia ci sono tendenze. Il 2019 sarà un anno che favorisce i cambiamenti radicali, le rotture”, ha affermato Paolo Fox in merito all’oroscopo 2019.

Bene per i Sagittari, dunque, per i quali “sarà sicuramente un anno interessante, perché sono quelli che non si lasciano intimorire e si lanciano senza pensarci due volte”; per il Leone, soprattutto sul fronte emozionale e familiare (“l’anno giusto per fare un figlio, per esempio, o ricostituire una coppia”) e per i Pesci che potrebbero rivendicare qualcosa che gli sta a cuore (“un discorso lasciato a metà, un contratto aperto, una questione legale in pendenza”.

Meno positive le notizie per il segno del cancro che si troverà davanti a problemi da risolvere: “È bene che i nati nel segno si fermino a riflettere. Hanno Saturno in opposizione. Anche l’amore può essere coinvolto”, suggerisce Paolo Fox.

In attesa di scoprire cosa ci aspetta secondo le previsioni astrali del 2019, diamo allora uno sguardo a quelle degli ultimi mesi del 2018, considerando il consiglio dell’astrologo che suggerisce di non credere all’oroscopo, ma di verificarlo.

Ariete

E’ stato un anno impegnativo soprattutto per questioni lavorative. A partire da luglio ci sono state grandi novità e momenti di agitazione.