Oroscopo Paolo Fox, le previsioni della settimana dal 6 al 12 gennaio 2020

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dell’astrologo più seguito d’Italia per la settimana che va dal 6 al 12 gennaio sono pubblicate dal settimanale DiPiù nella consueta rubrica consultata dagli appassionati. Siete curiosi di sapere come andranno amore, lavoro e fortuna questa settimana?

Quanti, invece, vogliano confrontare le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per tutto l’anno 2020 e verificare se corrispondono con i mesi appena passati, qui troveranno tutte le informazioni.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 6 al 12 gennaio 2020: Ariete

Potreste vivere un inizio settimana un po’ nervoso. Se avete vissuto momenti difficili in amore è arrivato il momento di decidere se vale la pena continuare o meno, ma senza avere troppa fretta. Andrà meglio a metà settimana. Se avete intenzione di apportare qualche cambiamento nel lavoro è meglio aspettare prima di prendere una decisione importante.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 6 al 12 gennaio 2020: Toro

In amore c’è qualcosa che non va, oppure una risposta che attendete sta tardando ad arrivare. I giorni della prossima settimana saranno di verifica. Per un passo importante come la convivenza o decidere per il matrimonio è prudente aspettare il mese di febbraio. Prudenza anche nelle finanze specie per la metà della prossima settimana, quando ci saranno spese più consistenti. Venerdì sarà una giornata particolarmente attiva.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 6 al 12 gennaio 2020: Gemelli

Per le coppie è il momento di stare attenti al portafoglio, avete affrontato troppe spese di recente che però non costituiscono un problema per il rapporto. C’è un po’ di nervosismo sul lavoro causato da Marte. Non sottovalutate le proposte in arrivo, potrebbero essere positive per voi soprattutto ora che Giove non è più in opposizione. Le giornate migliori saranno quelle a partire da mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 6 al 12 gennaio 2020: Cancro

Siete reduci da un periodo di forte tensione in amore. Le coppie più solide non sono in pericolo. Dovete capire cosa è rimasto nel vostro cuore dopo i conflitti che hanno interessato il mese di dicembre. Nel lavoro buone le giornate di venerdì e sabato quando la Luna entrerà nel vostro segno. È il momento di fare delle scelte e forse chiudere rapporti che creano agitazione.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 6 al 12 gennaio 2020: Leone

Cercate di trascorrere allegramente queste giornate che potrebbero essere interessate da alcune incomprensioni dovute alla Luna opposta. Non ingigantite i problemi ed evitate di dare vita a nuove polemiche. L’agitazione potrebbe interessare tutta la settimana. Meglio sul lavoro, potrebbero arrivare notizie per chi sta aspettando un cambiamento o un trasferimento.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 6 al 12 gennaio 2020: Vergine

Sta per arrivare un bel periodo in amore anche per chi vuole iniziare una convivenza o vuole sposarsi. La situazione per voi è certamente più stabile rispetto agli ultimi due mesi dell’anno. Situazione positiva anche in amicizia e nel lavoro. I liberi professionisti posso cogliere una bella opportunità. Attenzione solo per la giornata di martedì.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 6 al 12 gennaio 2020: Bilancia

Nonostante Venere sia favorevole mostrate diffidenza in amore. I primi giorni della prossima settimana saranno positivi per chi decide di rivelare i propri sentimenti. Attenzione alle coppie già in crisi. Giornate non particolarmente positive per il lavoro quelle di inizio settimana. Dovete cambiare il vostro stile di lavoro, potreste avere dei dubbi sul proseguire un programma. Nel complesso sono giornate sottotono per voi, specie quella di venerdì.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 6 al 12 gennaio 2020: Scorpione

Per chi sta vivendo un rapporto di coppia stressante le cose potrebbero cambiare a breve. Avete voglia di chiarire situazioni rimaste in sospeso. Nel lavoro buone giornate saranno quelle di giovedì, venerdì e sabato. Giornate in cui potrete portare avanti progetti ambiziosi anche chiedendo l’aiuto che non vi sarà negato. Settimana nel complesso interessante.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 6 al 12 gennaio 2020: Sagittario

È il momento di mettere da parte ila voglia di un rapporto di sfida e dare spazio ad una passione coinvolgente. Venere è favorevole per le nuove avventure sentimentali, buona la giornata di domenica. Avete già ricevuto buone notizie nel lavoro, sfruttate il transito di Marte nel vostro segno. Avvertirete un po' di stanchezza martedì. Settimana nel complesso interessante per tutto con un piccolo contrattempo intorno a mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 6 al 12 gennaio 2020: Capricorno

Siete alla ricerca della verità e per questo metterete con le spalle al muro chi non vi sta dando delle sicurezze. Le relazioni stabili non sono messe allo sbando. Buone notizie sul versante del lavoro grazie a Giove e Saturno nel vostro segno, soprattutto per chi ha un'attività in proprio. La giornata di lunedì può portarvi una bella intuizione. Attenti a venerdì, non agite di fretta.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 6 al 12 gennaio 2020: Acquario

Sfruttate Venere in transito nel vostro segno. Le storie già terminate non possono essere recuperate ma potrebbe farsi spazio qualche nuova esperienza. L'inizio di gennaio è particolarmente favorevole per i nuovi incontri. Nel lavoro dovete contare sulla vostra professionalità per proporvi. L'unico fastidio è dovuto a qualche pagamento in ritardo. Particolamente favorevole la giornata di domenica.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 6 al 12 gennaio 2020: Pesci

Ottimo oroscopo in amore nella giornata di venerdì, nel complesso sarà una settimana intrigante. Possono risolversi delle tensioni anche nel rapporto genitori-figli. Attenzione però alle giornate di martedì e mercoledì. Per quanto riguarda il lavoro potreste ricevere una buona notizia giovedì. La Luna vi è favorevole e vi porterà un po' di fortuna in più.