Il principe George compie 5 anni: il regalo speciale per il suo compleanno

Il principe George dovrà aspettare ancora qualche ora prima di spegnere le sue prime cinque candeline sulla torta che, immaginiamo, sarà grande, bellissima e colorata come piace a un bambino. Ma in attesa del 22 luglio, c’è chi si è già portato avanti con i festeggiamenti del terzo erede al trono inglese.

A pensare ad una celebrazione speciale per l’anniversario della nascita del primogenito di William e Kate è stata la Royal Mint, la Zecca Reale inglese, che ha già rilasciato una nuova moneta da cinque sterline in suo onore.

La moneta reca da un lato il tradizionale volto della regina Elisabetta II e dall’altro il volto di San Giorgio e il Drago con in basso l’anno 2018. La sterlina fa parte di un set presentato in un pacchetto speciale intitolato “Il progresso di un principe”.

749 persone potranno acquistarla presso The Royal Mint, organismo autorizzato a coniare monete per il Regno Unito.

Non è la prima volta che la Royal Mint conia monete in onore del principino: lo aveva già fatto per celebrare il suo primo e secondo compleanno, così come il suo battesimo nell’ottobre del 2013. "La nascita di Prince George ha cambiato il corso della storia nel Regno Unito e siamo lieti di celebrare il quinto compleanno del nostro futuro re", ha dichiarato Nicola Howell, direttore del Royal Mint.

Insomma, per i giocattoli, le costruzioni e i pupazzi con cui potrà davvero divertirsi con gli amichetti nel giorno del compleanno, baby George dovrà ancora aspettare un po’.

Intanto, stando alle indiscrezioni, mamma Kate sta organizzando una festa per il suo piccolo principe, ormai fratello maggiore della sorellina Charlotte e dell’ultimo arrivarto Louis, battezzato lo scorso 9 luglio.

E allora sì che George avrà certamente da che divertirsi.

