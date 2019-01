Elisabetta ‘pazza’ delle sue borse: cosa contengono, quanto costano e perché ne possiede tante

Può cambiare abiti e soprabiti, cappelli e gioielli, ma se c’è una certezza nel look della regina Elisabetta, quella è la borsa che sempre e per sempre porterà al polso durante le sue apparizioni pubbliche.

Lungi dall’essere il modello ‘banale’ di qualche anonimo artigiano inglese, la borsetta indossata dalla sovrana 92enne ha una storia alle spalle che, grazie a cotanta testimonial, è diventata famosa e ricercatissima in tutto il mondo.

Il marchio è Launer London e il modello preferito dalla regina squadrato e con il manico corto – che non a caso ora si chiama ‘Royale’ – è sempre lo stesso dal 1968, da quando, cioè, Sam Launer ne ha regalato uno alla regina. E per lei deve essere stato proprio amore a prima vista, dato che da allora la regina ne ha comprate in quantità ( i ben informati parlano di circa 200) e il marchio fornisce ormai prodotti di lusso a tutta la famiglia.

Quanto costa la borsa della regina Elisabetta?

La Launer London Royale, la borsa preferita dalla regina, costa circa 1.500 sterline. La sovrana ne ordina cinque ogni anno, almeno secondo quanto ha dichiarato il CEO di Launer London, Gerald Bodmer al Daily Mail.

Considerata compagna fedele della regina, stando alle dichiarazioni rilasciate a People, proprio la borsa sarebbe portatrice di messaggi in codice utili alla sovrana per comunicare con il suo staff.

Cosa contiene la borsa della regina Elisabetta?

In un articolo pubblicato dal Daily Mail è stato inoltre rivelato che cosa non manca mai nella borsa della regina Elisabetta: un rossetto simile a quello che ha indossato proprio nel giorno della sua incoronazione il 6 febbraio 1952, il gancio per appendere la bag al tavolo, uno specchio, una custodia per gli occhiali, una confezione di caramelle alla menta Mint Lozenges e una penna stilografica.

La borsa della regina Elisabetta in un ritratto ufficiale

E proprio per stigmatizzare la presenza del prezioso accessorio accanto alla regina Elisabetta, è stato persino realizzato un dipinto proprio in onore dei 100 anni della Royal Air Force Club.

Il quadro, in cui è raffigurata la regina con la sua bag rigorosamente in pelle nera e lucidissima, è stato presentato per la prima volta il 17 ottobre 2018, realizzato dal pittore Benjamin Sullivan.

The Queen unveils a new portrait that was commissioned to celebrate 100 years of @TheRAFClub. Started in February 2018 and set in the White Drawing Room of Windsor Castle, the portrait was painted by Benjamin Sullivan – who won the BP Portrait Award in 2017. pic.twitter.com/4ZkETFJrPD — The Royal Family (@RoyalFamily) 17 ottobre 2018