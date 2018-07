Rita Dalla Chiesa, boom di like per la foto amarcord: “Capita di invecchiare”

Bellissima come e più di una fotomodella: Rita Dalla Chiesa appare così nella foto postata su Instagram in ricordo di un momento passato, bionda e abbronzata, con un vestitino leggero che mette in risalto gambe lunghissime.

Quello era il tempo in cui non esistevano né filtri né Photoshop, e se si veniva bene in foto, era perché si era belle per davvero. Senza stratagemmi ‘ottici’, solo per merito di madre natura. E la giornalista, affascinante lo era eccome.

“Attenzione...capita di invecchiare. Ma è bello lo stesso”, ha scritto Rita Dalla Chiesa in calce all’immagine inedita, riflessione che ha suscitato il complimento autentico da parte di chi ha apprezzato non solo una condivisone così personale come una foto inedita, ma anche un pensiero che spinge ad amarsi sempre, con tutti i cambiamenti fisici dettati dagli anni che avanzano.

Tra i complimenti per lo scatto comparsi a margine, anche quello di Alessia Marcuzzi ("mamma la bellezza", il commento della conduttrice) e di Laura Torrisi: “La bellezza sfiorisce per tutti Rita cara, ma resta l’anima. E la tua è proprio bella”, ha osservato l’attrice, appoggiata dai tanti che hanno trovato accordo in un pensiero così dolce.