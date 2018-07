Saldi 2018, le vendite non ripartono: “Flop per gli sconti di fine stagione”

Saldi 2018, andamento lento per il primo periodo di sconti estivi di fine stagione partiti in tutta Italia lo scorso 7 luglio: lo afferma il Codacons che sta monitorando il trend delle vendite nelle principali città.

“Purtroppo le previsioni negative stanno trovando conferma: ad oggi le vendite nel settore abbigliamento, accessori e calzature non sono decollate e il commercio, specie i piccoli negozi, registra una evidente contrazione del giro d’affari” – spiega il presidente Carlo Rienzi.

“Si può senza dubbio parlare di flop dei saldi, ma con i dovuti distinguo”, prosegue Rienzi. “Tra le grandi città Genova, Milano e Roma stanno registrando vendite deludenti attorno al -5% rispetto al 2017, mentre nei principali centri del sud (Catania, Bari, Palermo e Catanzaro) la contrazione degli acquisti registra picchi fino al -15%. Flop degli sconti che riguarda in particolar modo i negozi di periferia e i centri commerciali, i quali hanno registrato una diminuzione sia nelle presenze sia nel giro d’affari, mentre outlet e boutique d’alta moda tengono il passo rispetto allo scorso anno”.

Bilancio positivo, invece, per alcune città del centro-Italia, in particolare l’Umbria, unica regione che vede i principali centri urbani registrare vendite in lieve aumento sul 2017.

Gli sconti di fine stagione non attirano più le famiglie

Il presidente Carlo Rienzi ha commentato il risultato notando come oramai gli sconti di fine stagione appaiano superati: “Nonostante sconti medi sensibilmente più elevati rispetto al passato e compresi tra il 30 e il 40%, quest’anno i saldi estivi stanno deludendo le attese, a dimostrazione che oramai gli sconti di fine stagione appaiono superati e non attirano più le famiglie”, ha proseguito Rienzi che ha individuato il motivo anche nell’e-commerce che su abbigliamento e calzature pratica sconti liberi tutto l’anno conquistando enormi fette di mercato.