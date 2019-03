Vieni da me, Vera Santagata in lacrime: proposta di matrimonio per la professoressa de 'L'Eredità'

Un’emozionante sorpresa organizzata dal fidanzato e dagli autori del programma ‘Vieni da me’ ha lasciato in lacrime e senza parole Vera Santagata, professoressa del quiz di Rai Uno ‘L’Eredità’, a cui è stata rivolta in diretta la fatidica proposta di matrimonio.

Ospite della puntata odierna del talk show condotto da Caterina Balivo insieme a Flavio Insinna e alle colleghe, con la scusa del gioco telefonico la soubrette è stata chiamata ad accomodarsi sul divano. E’ stato allora che sul led è partito un servizio con una lettera del fidanzato Dino, poi entrato in studio con un mazzo di rose.

Vieni da me, proposta d’amore per la professoressa dell’Eredità Vera Santagata

“Sono l’uomo più fortunato del mondo e, se vorrai, ti proteggerò per sempre”, ha dichiarato in ginocchio Dino a Vera Santagata che, in lacrime, gli ha detto si sì prima di abbracciarlo.

I due fanno coppia da un paio d’anni e convivono a Milano insieme alla figlia di Dino. Vera e Dino si sono conosciuti ad una cena, quando lei era ancora fidanzata. Appena tornata single, Dino ha iniziato a corteggiarla per iniziare con lei una relazione che oggi ha trovato il più romantico degli epiloghi in diretta tv.

(Di seguito il video della proposta di matrimonio pubblicato tra le storie Instagram del programma)