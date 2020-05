Piccolo "pasticcio" tecnico sul sito dell'Inps e il bonus babysitter da 1.200 euro slitta al prossimo 1 giugno. Con il decreto Rilancio, il sussidio per aiutare le famiglie con figli fino a 12 anni rimasti a casa a causa della chiusura delle scuole per l'emergenza coronavirus, è stato raddoppiato rispetto ai 600 euro previsti dal Cura Italia. Il bonus, che le famiglie potranno utilizzare anche per pagare i centri estivi per i loro figli, potrà essere richiesto, come di norma, sul sito dell'Istituto di Previdenza. Ma c'è stato un piccolo problema tecnico, per cui alcuni contribuenti saranno costretti ad attendere qualche giorno in più per inviare la richiesta.

Bonus babysitter da 1.200 euro, slitta al 1° giugno (ma non per tutti)

Il portale dell'Inps infatti non è stato aggiornato e quindi la domanda per il bonus babysitter da 1.200 euro potrà essere richiesto soltanto dopo il 1° giugno. L'inconveniente però non riguarda tutti, ma soltanto chi aveva già chiesto i primi 600 euro del mese di marzo e vorrebbe ottenere il sussidio raddoppiato dal decreto Rilancio. Invece, chi visita per la prima volta il sito dell'Inps e non aveva ancora fatto richiesta per questo bonus, potrà procedere con la richiesta già da adesso. Per questo motivo, alcune famiglie dovranno avere un po' di pazienza: nella prima settimana di giugno tutto dovrebbe tornare alla normalità. Vediamo adesso chi può richiedere il bonus e in che modo

Bonus babysitter, a chi spetta

Come chiarito sul sito dell'Istituto di Previdenza, il bonus babysitter è rivolto ai genitori appartenenti alle seguenti categorie:

dipendenti del settore privato;

iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);

autonomi iscritti all’INPS;

autonomi iscritti alle casse professionali (previa la comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari).

Per effetto di quanto previsto dall’articolo 25, comma 3, del decreto-legge 18/2020, dal 5 marzo 2020 il bonus per l’assistenza dei figli minori di 12 anni spetta anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, alternativamente al congedo specifico di cui stiano già fruendo, appartenenti alle seguenti categorie:

medici;

infermieri;

tecnici di laboratorio biomedico;

tecnici di radiologia medica;

operatori sociosanitari.

In via ulteriore, il bonus per servizi di baby-sitting spetta anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica.

Bonus babysitter, come presentare la domanda

Richiedere il bonus babysitter da 1.200 euro è molto semplice. La prima opzione è quella di presentare la domanda online attraverso il portale dedicato del sito dell'Inps. Altrimenti si può chiedere il sussidio chiamando il contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile. Infine è possibile rivolgere agli enti di patronato e ai loro servizi telematici.