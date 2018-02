Alitalia (a sorpresa) è la compagnia aerea più puntuale al mondo

Alitalia nello scorso mese di gennaio è stata la compagnia aerea più puntuale al mondo con il 91,89% dei voli atterrati in orario. Lo dicono chiaramente i dati di FlightStats, società indipendente americana. Questi dati sono stati comparati con quelli relativi all'intero 2017, evidenziando un trend altrettanto positivo. Con l'82,78% dei voli in orario, Alitalia si è infatti posizionata terza fra le principali compagnie europee e sesta fra quelle internazionali.

Un risultato davvero positivo, e con il risultato ottenuto nel 2017, la compagnia italiana - si legge in un comunicato - "prosegue sulla scia del sensibile miglioramento delle proprie performance operative rispetto ai due anni precedenti quando la puntualità in arrivo dei voli Alitalia si era attestata al 78,9% nel 2016 e al 75,3% nel 2015".

Per quel che riguarda il mese di gennaio, sul podio Alitalia precede Qatar Airways ( secondo con l'87,88% dei voli in orario) e South African Airways (terza con l'87,47%). Subito giù dal podio si posiziona Iberia, al quarto posto; Klm è al sesto, Lufthansa all'undicesimo, Air France al diciottesimo.

Il punto sulla possibile cessione

La possibile cessione di Alitalia resta un rebus, si lavora a una cordata a quattro con Air France, EasyJet, Delta e Cerberus. L'ipotesi sarebbe una delle strade che si stanno vagliando in questa fase di approfondimento prima di autorizzare un negoziato in esclusiva. La cordata avrebbe chiesto di fissare un incontro con i commissari per la prossima settimana. Si esclude in ogni caso la vendita prima del voto.

"In questo momento non ci sono le condizioni". Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, sull'ipotesi di una cessione dell'Alitalia prima del voto del 4 marzo. "Abbiamo sempre detto - ha aggiunto il ministro - che avremmo concluso quando l'offerta sarebbe stata all'altezza, con prospettive di sviluppo. Abbiamo impostato il lavoro in maniera molto seria e alla fine il lavoro serio paga". Il ministro per lo Sviluppo economico, Carlo Calenda, a quanto si apprende, ha incontrato oggi i commissari straordinari dell'Alitalia per fare il punto sul processo di vendita della compagnia. Inizialmente l'incontro era previsto per lunedì prossimo.