Alitalia, settimana decisiva: ci sono tre offerte sul piatto

E' iniziata la settimana decisiva per il destino di Alitalia, la compagnia aerea italiana ancora alla ricerca di un acquirente.

Secondo quanto dichiarato dal ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ai microfoni di Radio Capital, ci sarebbe più di una proposta: “Oggi abbiamo sul piatto tre offerte, quello che faranno i commissari proprio in queste prime settimane, già immagino alla fine di questa o all’inizio della prossima, sarà dire quale di queste offerte è la migliore, quindi dire con chi si può iniziare a fare una negoziazione in esclusiva”.

“Dopodiché la negoziazione in esclusiva – ha spiegato – riguarderà esuberi, costi per lo Stato e ovviamente la validità di un progetto industriale dal punto di vista soprattutto delle connessioni aeree”. “Io non ho preferenze – ha concluso Calenda – per me la questione è molto oggettiva e la valutazione sarà fatta sui numeri”.