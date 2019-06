ANGI incontra: intervista a Ernesto Ciorra Chief Innovability Officer di Enel Group

Nella suggestiva cornice della sede di Enel a Roma è andato in scena l’incontro tra ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori e il dott. Ernesto Ciorra, Chief Innovability Officer di Enel per una video intervista esclusiva in cui sono stati affrontati alcuni dei punti chiave della policy innovativa di Enel, delle progettualità in atto e della visione del mondo startup innovazione del dott. Ciorra.

Il gruppo Enel, da sempre all'avanguardia sul mondo innovazione, oggi è chiamato a nuove sfide e a raggiungere nuovi importanti traguardi sul tema sostenibilità. Nel corso dell’intervista sono stati analizzati i progetti più importanti ad oggi in atto e soprattutto la visione sulle scelte operative e strategiche che oggi Enel sta portando avanti.

Non poteva mancare il tema della Formula E a Roma: sostenibilità, innovazione e spettacolo sono state le tre parole chiave della manifestazione. Sono state analizzate le innovazioni portate da Enel alla Formula E con alcune anteprime della prossima edizione.

In aggiunta è stata approfondito il tema “Giovani e Innovazione”: i punti su cui i giovani devono maggiormente impegnarsi e le competenze che oggi si devono necessariamente possedere. Con un focus particolare anche su come Enel lavori con il mondo startup e le collaborazioni più significative ad oggi portate avanti.

Infine, la visione di esperienza e di importanti anni di lavoro del dott. Ciorra, che si è raccontato, soffermandosi sulle chiavi vincenti per essere un manager di successo e di come sta vivendo questa importante esperienza nel mondo Enel.

Il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri ha commentato dicendo: “Ci tengo particolarmente a ringraziare il dott. Ciorra per la sua disponibilità e il Gruppo Enel per averci concesso questa importante intervista”.

Francesco Paolo Russo, Direttore Generale dell’ ANGI, ha aggiunto: “Ernesto è un modello da seguire per noi giovani innovatori, un manager aperto al dialogo e capace di ascoltare!”