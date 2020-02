Anpal-sindacati, c'è la fumata bianca: stabilizzati i precari "storici"

Dopo una lunga ed estenuante trattativa, i precari ''storici'' di Anpal servizi possono vedere la luce alla fine del tunnel. Nella serata di giovedì 13 febbraio è stata infatti raggiunta un'ipotesi di accordo tra Cgil, Cisl, Uil e Anpal servizi Spa per la stabilizzazione dei precari, che lunedì 17 febbraio verrà sottoposta al voto degli stessi lavoratori nell'aula Biagi di Anpal Servizi: per l'occasione verrà attivato un collegamento Skype che metterà in contato tutte le sedi territoriali.

Anpal, stabilizzazione per 630 precari

I dipendenti precari coinvolti e che accederanno alla stabilizzazione sono ben 630: per la trasformazione dei contratti sono previsti tempi brevi, soprattutto per quanto riguarda i 180 lavoratori con un contratto a tempo determinato.

"Le parti - si legge in una nota Anpal - esprimono la propria soddisfazione per la conclusione positiva della trattativa, che realizza l'obiettivo della stabilizzazione dei precari storici di Anpal servizi, rafforzando le politiche attive del lavoro e il ruolo dell'Agenzia nazionale".

"Il testo concordato – spiegano i sindacati – è frutto di un grande lavoro di confronto tra le parti, garantisce un futuro certo a tutte le lavoratrici e i lavoratori che in questi anni, sotto diverse forme contrattuali, hanno prestato servizio per assicurare l'avvio delle politiche attive del lavoro in Italia e che da oggi potranno definitivamente continuare il loro servizio in tutto il Paese".

Precari Anpal, il ministro Catalfo: ''Ottima soluzione''

L'ipotesi di accordo per stabilizzare i precari Anpal è stata ben accolta dal ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, che ha commentato positivamente l'intesa tra l'azienda, i sindacati e il ministero: "Ottima soluzione la stabilizzazione dei lavoratori precari dell'Anpal. L'accordo garantirà, dopo oltre 20 anni, un contratto stabile ad operatori del mercato del lavoro che operano in tutta Italia".

Reddito di cittadinanza, Anpal: il 31 gennaio 40mila beneficiari con un lavoro

Nella giornata di oggi, Anpal ha anche diffuso i dati su reddito di cittadinanza e occupazione: sono 39.760 le persone che hanno avuto un contratto di lavoro dopo aver ottenuto il reddito di cittadinanza, con un balzo in avanti di circa 11 mila rispetto al 10 dicembre 2019 (+38,2%). I centri per l'impiego hanno convocato 529.290 beneficiari su un totale di 908.198 che potrebbero stipulare un Patto per il lavoro.