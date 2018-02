Azienda cerca nuovi lavoratori: "Priorità a chi vive a 500 metri da qui e ai genitori over 40"

Cercasi personale, preferibilmente residente a 500 metri dal luogo di lavoro oppure donne e uomini over 40 con figli. E' questo l'annuncio diffuso dalla Arinox, azienda con sede a Riva Trigoso, frazione di Sestri Levante, specializzata nella lavorazione dell'acciaio, che sta cercando 10 nuove figure da inserire nel proprio organico e ha specificato tra i requisiti preferenziali la residenza entro 500 metri dallo stabilimento e nei comuni del Tigullioe che almeno un posto verrà assegnato a una mamma o a un papà over 40 e a un neo diplomato o laureato che ha svolto un’esperienza di alternanza scuola - lavoro in aziende associate o in Confindustria.

Dieci in totale le figure ricercate, che verranno assunte entro marzo: 8 operai da inserire nelle nuove linee di ricottura e tenso-spianatura, che entreranno in funzione entro la fine dell’anno; un responsabile del servizio Prevenzione e Protezione (per cui è richiesta la laurea in Ingegneria, Chimica e Fisica o un diploma unito a un’ esperienza di almeno 5 anni); e un addetto al laboratorio Qualità.

Massimiliano Sacco, ceo dell'azienda che fa parte del gruppo Arvedi e dà lavoro a 245 dipendenti, ha spiegato al Corriere della Sera le ragioni di questa particolare scelta: "La prima – ha raccontato Sacco – è che lavoriamo a Sestri dal 1990, negli ultimi anni abbiamo avviato un piano di investimenti impegnativo; la nostra è una presenza massiccia, si trova vicino al mare. In qualche modo privilegiare i residenti per le nuove assunzioni ci è sembrata una forma di compensazione nei confronti del territorio che ci ospita e che al pari di altre zone industriali d’Italia viene da momenti non facili". Inoltre, chiarisce Sacco, "la nostra presenza nell’area di Genova non è casuale: qui la tradizione dell’industria siderurgica viene da lontano, qui siamo convinti di trovare le professionalità migliori anche se occorre fare attenzione. Le figure che cerchiamo non sono generiche 'tute blu', ma figure specializzate. Ciascuno dei nostri operai governa una decina di computer in contemporanea e macchine che costano oltre 10 milioni di euro".

La notizia su GenovaToday