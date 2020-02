Bollo auto, il gettito resta tutto alle Regioni. Tutte le novità del 2020

Il gettito proveniente dal bollo auto resterà alle Regioni "al fine di incentivare gli investimenti delle Regioni sui propri territori". È quanto prevede un emendamento bipartisan al disegno di legge Milleproroghe approvato dalle Commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera, che modifica l’attuale normativa, risalente al 2007, in base alla quale parte delle somme incassate finiva invece nelle casse statali. L’emendamento recepisce un accordo già sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Bollo auto, le novità del 2020

Il gettito del bollo auto è stimato in circa 6 miliardi di euro. Di recente sono state introdotte alcune novità sulla tassa automobilistica. Dal 1° gennaio è diventato obbligatorio pagare il bollo auto con il sistema PagoPa, una nuova modalità per eseguire i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata, tramite i cosiddetti "Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP)" (qui maggiori informazioni).

Sconti ed esenzioni sul bollo auto, chi ne ha diritto

L'esenzione totale dal pagamento del bollo auto (per un periodo variabile da 3 a 5 anni a seconda della regione di residenza), spetta solo a chi acquista un'auto ibrida o un'auto elettrica. La normativa prevede inoltre uno sconto del 50% per i possessori di auto e moto di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni.

Non è tutto: in Lombardia dal 2020 chi sceglie la domiciliazione bancaria per effettuare il pagamento usufruisce di una riduzione del 15% sull’importo totale, pari circa a due mensilità.