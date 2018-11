Reddito di cittadinanza, Forza Italia sfida il M5s: ecco il bonus da 800 euro

Un bonus di 800 euro mensili fino a 24 mesi da destinare agli imprenditori che assumono. È questa la risposta di Forza Italia al reddito di cittadinanza. La proposta di legge, a prima firma Roberto Occhiuto e Mara Carfagna, è stata presentata questa mattina a Montecitorio insieme al responsabile dipartimento Sud, Paolo Russo, e al portavoce dei Gruppi parlamentari, Giorgio Mulè.

In sostanza, spiega AdnKronos, l'assegno 'io lavoro' prevede un bonus pari ad una retribuzione di 800 euro, senza vincoli né per l'azienda né per il lavoratore, a cui si aggiungono 10mila euro per l'imprenditore che assume a tempo indeterminato nel Mezzogiorno. Esclusi però da questa misura i datori che licenziano nei 36 mesi successivi o che lo hanno fatto nei tre precedenti. Per finanziare le misure, "non debito - assicura Occhiuto - ma utilizzando in maniera proficua le risorse dell'Unione europea". Destinataria del provvedimento, "la generazione di coetanei dei nostri vicepremier", nota Carfagna, vale a dire la fascia di età compresa tra i 30 e i 50 anni, "gli sconfitti della globalizzazione" che altrimenti "rischiano di non vedere la luce in fondo al tunnel".

A differenza del reddito di cittadinanza, secondo Mulè il "reddito di dignità" di Forza Italia, non lascia "i disoccupati sul divano dove vogliono costringerli i grillini". L’obiettivo è invece "farli prendere per mano dagli imprenditori e portarli nel mondo del lavoro". Insomma, sintetizza Russo, "non il sussidio a chi spera di poter lavorare, ma il sostegno concreto al reddito attraverso una prospettiva aziendale per chi voglia mettere in campo le proprie competenze".