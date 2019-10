Bonus tv: a Natale sconto di 50 euro a chi non può permettersi un nuovo televisore

Bonus tv, ci siamo quasi. Entro fine anno dovrebbe arrivare il contributo per l’acquisto di apparecchi (Tv e decoder) con tecnologia DVB-T2, ovvero il digitale terrestre di seconda generazione. Come abbiamo già spiegato in altri articoli entro il 1° luglio 2022 tutte le tv dovranno essere "smart" e chi ha un televisore che non sopporta il nuovo standard DVB-T2 con HEVC dovrà cambiarlo o in alternativa acquistare un decoder.

Per rendere più indolore il passaggio al DVB-T2 è stato stanziato un fondo di 151 milioni: secondo il MISE i contributi saranno destinati ad un solo componente per nucleo familliare tra quelli residenti nel territorio italiano e appartenenti alla I e II fascia ISEE. I beneficiari si vedranno erogare uno sconto presso i rivenditori accreditati all’atto dell’acquisto dei suddetti apparecchi.

Patuanelli: "A Natale sconto del 50% sui decoder"

L'arrivo della misura per le famiglie meno abbienti è stata confermata oggi dal ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in audizione alla Camera. Patuanelli ha spiegato che a partire dalle feste di Natale per acquistare un decoder sarà possibile ottenere fino a 50 euro di sconto. Per ora dunque si parla solo di decoder. Il ministro ha aggiunto che la misura "avrà durata triennale e sarà accompagnata da una campagna informativa; in legge di bilancio chiedero' un nuovo finanziamento per allargare la platea dei beneficiari" precisa il ministro.