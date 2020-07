Benzina, diesel e gpl: italiani in viaggio e i prezzi aumentano

Dopo i mesi di lockdown a causa del coronavirus, gli italiani si preparano a partire per le prime vacanze estive, in attesa del grande esodo di agosto. In concomitanza con il secondo weekend di luglio, e dopo i ribassi degli ultimi giorni, arrivano i primi lievi aumenti sui prezzi praticati per benzina, diesel e gpl dai distributori di carburanti. Vediamo i listini aggiornati.

Benzina, diesel e gpl: prezzi in lieve aumento

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,410 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,418 pompe bianche 1,388), diesel a 1,292 euro/litro (+1, compagnie 1,301, pompe bianche 1,268). Benzina servito a 1,547 euro/litro (+2, compagnie 1,594, pompe bianche 1,448), diesel a 1,433 euro/litro (+2, compagnie 1,482, pompe bianche 1,329).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gpl servito a 0,581 euro/litro (invariato, compagnie 0,590, pompe bianche 0,569), metano servito a 0,977 euro/kg (-1, compagnie 0,985, pompe bianche 0,971), Gnl 0,910 euro/kg (compagnie 0,876 euro/kg, pompe bianche 0,935 euro/kg). Questi i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,529 euro/litro (servito 1,773), gasolio self service 1,413 euro/litro (servito 1,676), Gpl 0,678 euro/litro, metano 1,070 euro/kg, Gnl 0,876 euro/kg.