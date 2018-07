Centri per l'impiego, Di Maio sblocca 280 milioni

Sblocco immediato dei fondi ministeriali per i "Centri per l'impiego", con risorse pari a 280 milioni. Lo ha detto il ministro del lavoro Luigi Di Maio durante un incontro con gli assessori regionali. Saranno trasferite le risorse del residuo 2017 (45 milioni) e del 2018 (235 milioni).

"Un chiaro segnale - ha sottolineato Di Maio - per dimostrare la volontà di essere in prima linea con le amministrazioni regionali per far funzionare i Servizi per il lavoro".

Centri per l'impiego "potenziati"

Il confronto tra Italia e Francia e Germania su quanto si investe sui centri per l'impiego "è impietoso". E' quanto ha sottolineato il vice premier e ministro Luigi Di Maio al termine della riunione con gli assessori regionali del lavoro. "Ho detto a tutti gli assessori - ha affermato - che ci vedremo ogni 10-15 giorni per lavorare al potenziamento dei centri per l'impiego".

Verso il reddito di cittadinanza

Per Di Maio e il suo movimento il rafforzamento dei Cpi è un prerequisito per poter poi realizzare il reddito di cittadinanza. "Come governo ci metteremo più soldi - ha proseguito - ma loro ci devono dire, regione per regione, cosa non sta funzionando perché non voglio sprecare i soldi. Metteremo più risorse innanzitutto per il personale, là dove servono e quali capacità servono. Soprattutto chi lavora nei Cpi deve avere un contratto stabile perché poi è difficile motivare a trovare un lavoro ad altri cittadini se non ha egli stesso un lavoro stabile".

Il ministro ha inoltre posto l'accento "sull'importanza" del fondo sociale europeo, sollecitando anche le Regioni a utilizzarlo sempre di più. "Ci saranno riunioni serrate con gli assessori regionali, credo che avremo buoni risultati. Non in tempi brevissimi ma brevi. Voglio fare squadra con tutte le regione per far funzionare i Cpi. Non mi interessa chi prende il merito".