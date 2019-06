Concorso navigator, ci sono già i primi risultati: idoneo un candidato su tre

In attesa dell'elenco con i nomi dei vincitori - che sarà pubblicato nei prossimi giorni - l'Anpal ha fatto sapere che sono 5.960 i candidati risultati vincitori o idonei al concorso per diventare navigator. I posti disponibili sono in tutto 2980. Ricordiamo che il punteggio minimo per essere dichiarati idonei è di 60/100.

Sono stati poco meno di 20 mila (19.587) - su 53.907 candidati attesi - i partecipanti alla selezione indetta da Anpal Servizi, che si è tenuta dal 18 al 20 giugno alla Fiera di Roma.

"Percentuale migliore delle aspettative - sottolinea una nota di Anpal Servizi - visto che sia la società incaricata della selezione che Fiera di Roma registrano generalmente tassi di partecipazione intorno al 30% per questo genere di concorsi".

Reddito di cittadinanza, il test per diventare Navigator

I candidati hanno dovuto rispondere a 100 domande a risposta multipla, in cento minuti. Non solo cultura generale e quesiti psicoattitudinali, ma anche domande di logica e informatica, economia aziendale, politica e mercato del lavoro, e soprattutto sul reddito di cittadinanza. Ad ogni candidato è stato assegnato un questionario diverso.

La tre giorni di prove selettive indetta da Anpal Servizi per individuare i 2.980 profili idonei a supportare i centri per l'impiego di tutta Italia nelle attività previste dal reddito di cittadinanza, ha visto la partecipazione in prevalenza di donne, trenta-quarantenni, con laurea per lo più in materie umanistiche (giurisprudenza, psicologia).

Navigator, stipendio e ruolo dei nuovi assunti

Una volta assunti, i navigator saranno inquadrati dall'Anpal - l'Agenzia del ministero del Lavoro per le politiche attive guidata da Domenico Parisi - e aiuteranno i Centri per l’impiego a trovare lavoro a chi ha il reddito di cittadinanza. Il compenso lordo annuo sarà pari a 27.338,76 euro, oltre a 300 euro lordi mensili a titolo di rimborso forfettario delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Il contratto però è a termine con scadenza il 30 aprile 2021.