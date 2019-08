Carne, un piatto per “ricchi”: in Italia costa sempre di più

La carne è tra gli alimenti più consumati in Italia, ma la “seconda portata” negli ultimi anni è diventata sempre più costosa, tanto da divenire in alcuni casi addirittura un lusso. Infatti, osservando la media dei prezzi nell'Unione Europea, la carne nel nostro Paese costa il 20% in più, con il costo che negli ultimi 5 anni ha subito un incremento di quasi dieci punti percentuali.

Carne, in Italia prezzi superiori alla media Ue

Ad evidenziarlo sono gli ultimi dati diffusi da Eurostat, che nella categoria 'carne' include il manzo, il vitello, il maiale, l'agnello, il montone, la capra, il pollame, altre carni ed interiora edibili, specialità gastronomiche e altre preparazioni a base di carne. Nel 2018, secondo l'istituto europeo di statistica, fatta 100 la media Ue, la carne costava 120 in Italia, più o meno come in Danimarca (121) e in Svezia (119), più della Germania (106), ma meno della Francia (131), per non parlare del Lussemburgo (142) e dell'Austria che, a quota 146, è il Paese Ue in cui la vita è più costosa per chi non è vegetariano o vegano.

Carne, costo alle stelle negli ultimi 5 anni

Il prezzo della 'fettina' in Italia cresce ininterrottamente dal 2014, quando era a 111,8 (sempre fatta 100 la media Ue di quell'anno); nel 2015 è salito a 112,1, nel 2016 a 115,9, nel 2017 a 118,8. Essere carnivori costa relativamente caro anche in Belgio (126), Olanda (123) e Finlandia (122). La vita diventa più facile a est, dove la carne costa meno della media Ue, in particolare in Polonia e Romania, entrambe a 63, Bulgaria (64), Lituania (71) e Ungheria (74). Nel Regno Unito costa meno della media Ue (95), come pure in Spagna (89) e Grecia (91). Fuori dall'Unione, la carne è carissima in Svizzera, dove il prezzo medio è più del doppio della media Ue, a 227,6.