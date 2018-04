Eni cerca laureati e diplomati: tutte le offerte di lavoro

Eni assume: l'azienda che opera nel settore energetico è alla ricerca di laureati e diplomati per ricoprire alcune posizioni in diverse sedi, soprattutto quelle di Roma e Milano. L'azienda, presente in circa 69 Paesi, ha in attivo più di 33mila dipendenti. Le offerte lavorative prevedono diversi tipi di inquadramento: contratti a tempo indeterminato, formazione e stage. Le figure ricercate sono diverse, dal Data Engineer al Senior Marine Advisor, fino all'Health Construction Expert e al Quantitative Analyst.

Eni assume: come candidarsi

La propria candidatura va inviata per via telematica al sito di Eni, accedendo alla sezione 'Lavora con noi'. Dopo aver effettuato la registrazione si potrà accedere alla tabella con le varie offerte e, una volta scelta quella che ci interessa, si può inviare il proprio curriculum vitae. I candidati che saranno ritenuti idonei saranno contattati per una prima intervista telefonica a cui seguiranno una valutazione attitudinale e un assessment center, con prove situazionali, quiz, colloqui di gruppo e individuali e che si concluderanno con un colloquio individuale e tecnico.

Eni assume: le offerte lavorative

In base alla tipologia di lavoro da svolgere cambiano anche i requisiti, consultabili nei dettagli dell'offerta. Ecco tutte le posizioni in cui Eni sta cercando personale, presenti sul sito dell'azienda:

QUANTITATIVE ANALYST European Union-Italia-Milano-SAN DONATO MILANESE 27/04/2018 Candidati‌

SENIOR MARINE ADVISOR European Union-Italia-Milano-SAN DONATO MILANESE 19/04/2018 Candidati‌

HEALTH CONSTRUCTION EXPERT European Union-Italia-Milano-SAN DONATO MILANESE 19/04/2018 Candidati

ADDETTO DELEGATO LAVORI European Union-Italia-Milano-SAN DONATO MILANESE 13/04/2018 Candidati‌

EXPERT DATA SCIENTIST European Union-Italia-Milano-SAN DONATO MILANESE 13/04/2018 Candidati‌