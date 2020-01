Ex Ilva, i commissari contro ArcelorMittal: "Falsità sullo scudo, danno da 3,5 miliardi"

Un'iniziativa illegittima, un grave inadempimento ad un contratto, falsità sullo scudo penale, oltre ad un danno economico all'Italia enorme. Sono tutt'altro che leggere le accuse contenute nella memoria delle repliche dei commissari dell'ex Ilva nella causa civile, in corso a Milano, che vede al centro il ricorso cautelare d'urgenza per bloccare l'addio di ArcelorMittal allo stabilimento di Taranto.

"L'illegittima iniziativa di controparte è oggi suscettibile di frustrare definitivamente tutto ciò e renderlo del tutto inutile: ove fosse infatti consentito a controparte di ritirarsi illegittimamente dalla operazione calpestando gli accordi stipulati e gli obblighi assunti, il danno sarebbe incalcolabile e concretamente irreparabile in ragione sia della sua dimensione, e natura, che delle sue caratteristiche".

"Al di là dell’enorme danno economico arrecato alla controparte contrattuale (e quindi all’intero ceto creditorio), verrebbe frustrata irrimediabilmente la stessa volontà del legislatore di assicurare la continuità produttiva di uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale (in uno con le ingenti risorse pubbliche impiegate) e, a causa della evidente impossibilità di preservare dalla liquidazione i rami d’azienda, si svilupperebbe una ulteriore congerie di incalcolabili e irrisarcibili pregiudizi diffusi – in larga parte di carattere metaeconomico – a carico dell’intero tessuto socioeconomico delle aree interessate", si evidenzia nella memoria firmata dagli avvocati Giorgio De Nova, Enrico Castellani e Marco Annoni che non esitano a definire "illegittima" la dichiarazione di recesso avanzata da ArcelorMittal, "novella Alice nel Paese delle Meraviglie i cui "abiti di 'ingenua affittuaria-acquirente' ha davvero difficoltà ad indossarli".

La scelta di ArcelorMittal si configura per i legali come un "grave inadempimento al contratto" tra le parti e qualsiasi ipotesi di tipo risarcitorio sarebbe "in concreto irrealizzabile sia in ragione della natura del danno arrecato, sia sotto quello della complessità di accertamento dello stesso, sia, infine, sotto il profilo della stessa incapacità economica della controparte debitrice: stante l’impatto sull’economia nazionale e locale della capacità produttiva dello stabilimento di Taranto, le conseguenze economiche attivate dall’inadempimento di ArcelorMittal porterebbero in sé ad un impatto economico pari ad una riduzione del Pil di 3,5 miliardi di euro, pari allo 0,2% del Pil italiano e allo 0,7% del Pil del Mezzogiorno".

Per i commissari dell'ex Ilva, la gestione di ArcelorMittal non sarebbe improntata a garantire un lungo futuro all'azienda. La giacenza di materie prime al 20 novembre 2019 era tale da garantire "una autonomia di circa 6 giorni". La situazione oggi "non è sostanzialmente modificata, posto che ArcelorMittal, successivamente agli impegni presi, ha continuato a mantenere un magazzino fortemente sbilanciato sul prodotto finito da vendere anziché sull'approvvigionamento di materie prime destinate ad alimentare la futura attività".

"La migliore conferma di quanto precede è del resto di poche ore fa, quando controparte ha dato notizia della messa in cassa integrazione di 250 dei 477 dipendenti operanti sull’altoforno 1 in ragione dello 'scarso approvvigionamento di materie prime e dell’attuale capacità produttiva legata alle commesse'".

Inoltre, "in violazione degli impegni assunti in udienza", la controparte "si è rifiutata sino ad ora ostinatamente di consentire alle ricorrenti qualsiasi tipo di verifica e sopralluogo finalizzati a controllare la effettiva situazione e la correttezza della ben laconica, e generica, informazione trasmessa circa la produzione giornaliera di acciaio grezzo. Un comportamento che evidentemente preclude in larga parte di verificare il reale ed effettivo spessore della attività di gestione e conduzione dei rami d’azienda attualmente portate avanti".

"E' evidente - si legge ancora nella memoria - come l’ordinanza del tribunale del Riesame di Taranto del 7 gennaio, nel riaffermare la facoltà d'uso di Afo2 (dell'altoforno 2, ndr) per il periodo necessario a completare l’adempimento delle prescrizioni e confermare già ad oggi la sicurezza di operatività dello stesso (e quindi necessariamente anche di Afo1 ed Afo4, stando alle stesse considerazioni di controparte), ha in sé raso al suolo tale argomentazione".

E ancora: la dichiarazione di recesso del 4 novembre 2019 di ArcelorMittal è "platealmente illegittima e mistificatoria", in tal senso la "mancata proroga dello scudo penale rappresenta soltanto la raffazzonata giustificazione utilizzata per sciogliersi da un rapporto contrattuale oggi non più ritenuto nel proprio interesse, il grimaldello cioè attraverso il quale tentare di fare saltare l'assetto negoziale". Se si legge la storia con gli occhi degli commissari dell'ex Ilva, la versione è molto diversa da quella fornita dai vertici del gruppo franco indiano che è intenzionato a lasciare Taranto. Ed è sui cavilli legali, sul contratto d'affitto legato allo stabilimento pugliese che si gioca la battaglia giudiziaria che potrebbe riaprirsi presto a Milano davanti al giudice civile Claudio Marangoni.

"Poco importa - si legge nella memoria firmata dagli avvocati Giorgio De Nova, Enrico Castellani e Marco Annoni - se tale comportamento sia frutto di ripensamenti emersi a seguito di una nuova e diversa valutazione di difficoltà ed aspetti critici sottovalutati o di un ulteriore peggioramento congiunturale del mercato europeo dell’acciaio, o se costituisca invece la semplice messa in essere del preteso, opaco, disegno anticoncorrenziale del cui rischio, sin dall’inizio, non pochi avevano avvertito". Quel che rileva "è che ArcelorMittal tenta oggi di calpestare bellamente gli impegni presi e gli assetti di interessi concordati, con conseguenze devastanti non solo per il destino della propria controparte contrattuale (e del relativo ceto creditorio), ma anche, e soprattutto, sulla situazione economico sociale e sulle prospettive di sviluppo di intere aree del Paese già certamente non agiate". Per gli avvocati "ciò che ben ne emerge è che a preoccupare controparte non è la indisponibilità per il futuro di uno scudo penale (della cui permanenza non si era nel passato mai veramente preoccupata), bensì la riscontrata propria incapacità di sapere efficacemente gestire i rami d’azienda (ed in particolare quello tarantino) nel quadro di un mercato europeo dell’acciaio peggiore di quanto avesse preventivato".

Per i commissari, inoltre, "stante l’impatto sull’economia nazionale e locale della capacità produttiva dello stabilimento di Taranto, le conseguenze economiche attivate dall’inadempimento di ArcelorMittal (il fallimento del progetto di preservazione e rilancio dei Rami d’Azienda) porterebbero in sé ad un impatto economico pari ad una riduzione del Pil di Euro 3,5 miliardi, pari allo 0,2% del Pil italiano e allo 0,7% del Pil del Mezzogiorno".

La memoria boccia anche la possibilità relativa a qualsiasi ipotesi di 'restitutio in integrum' di tipo risarcitorio avanzato dal gruppo. "Sarebbe del resto in concreto irrealizzabile sia in ragione della natura del danno arrecato, sia sotto quello della complessità di accertamento dello stesso, sia, infine, sotto il profilo della stessa incapacità economica della controparte debitrice", si legge ancora.

Arcelor Mittal "in altri termini ha insomma portato avanti le consuete logiche ex post di un certo tipo di capitalismo d’assalto secondo le quali se a valle dell’affare concordato si guadagna, allora 'guadagno io', mentre, se invece si perde, allora 'perdiamo insieme'". A questo proposito la memoria ricorda, "proprio per evidenziare la siderale distanza tra l’approccio odierno di controparte e gli accordi stipulati inter partes" come ArcelorMittal cerchi oggi "di imporre surrettiziamente una riduzione del personale di circa 5.000 unità (e quindi di dimezzare l’occupazione portandola da 10.700 dipendenti a soltanto 5.700)" nonostante il contratto e l'accordo sindacale 2018 preveda, scrivono ancora i legali dei Commissari di Ilva As, "una penale di 150.000 euro per ogni riduzione di unità di personale sotto il livello occupazionale minimo" per una multa che complessivamente potrebbe aggirarsi, calcolano, "intorno ai 750 milioni".