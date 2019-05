Ahi, si (ri)ferma anche l'industria: boom per le ore di cassa integrazione straordinaria

Si impennano le richieste di ore di cassa integrazione straordinaria: ad Aprile sono state autorizzate 17,9 milioni di ore, di cui 4,3 milioni per solidarietà. Al di là dei numeri assoluti che ai più possono dire poco, spicca l'incremento della Cigs pari al 78,1% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, che registrava 10,1 milioni di ore autorizzate. L'osservatorio dell'Inps mette in evidenza anche come cresca anche la variazione congiunturale: rispetto al mese precedente la Cigs registra una variazione pari al +79,3%.

In totale le ore medie di cassa integrazione complessivamente autorizzate sono state pari a 25,4 milioni, in aumento del 30,5% rispetto allo stesso mese del 2018. Per quanto riguarda gli interventi in deroga, sono state pari a 20mila ore quelle autorizzate ad aprile che registrano così un incremento del 68,5% sul marzo precedente ed un calo del 93,6% sullo stesso mese del 2018.

Quelli che appaiono come numeri sono come tante spie luminose di colore rosso che si accendono nelle stanze dei bottoni: un vero e proprio campanello d'allarme per il futuro a breve termine. La richiesta di cassa integrazione straordinaria indica infatti una difficoltà profonda per le aziende con imprenditori incerti sulle prospettive delle proprie aziende.

I dati dell'osservatorio dell'Inps

Come si evince dai dati dell'Inps dall'inizo della crisi del 2008 ogni indebolimento della crescita economica è coinciso con l'aumento delle richieste di cassa integrazione straordinaria per aziende obbligate a ricorrre a pratiche di ristrutturazione o riconversione per uscire dalle difficoltà.

Come spiegava anche l'Istat nelle previsioni economiche pubblicate solo poche ore fa, la decelerazione dei ritmi produttivi inciderà inesorabilmente sul mercato del lavoro, e se l’occupazione è prevista quantomeno rimanere sui livelli del 2018 è dato ormai per assodato un aumento del tasso di disoccupazione.