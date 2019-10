Autostrade, maxi piano di assunzioni: ecco i primi 65 di 423 nuovi posti di lavoro

Diventa operativo il piano di assunzioni di Autostrade per l'Italia per il rafforzamento dell'organico della Direzione di Tronco di Genova sia per far fronte sia all'attività ordinaria, sia per la realizzazione della Gronda di Genova.

Sul sito di Autostrade per l'Italia, nella sezione "carriere", è iniziata infatti la pubblicazione delle primissime posizioni professionali ricercate dalla società.

In totale si tratterà di 65 assunzioni nel capoluogo ligure che la società effettuerà entro il primo trimestre 2020, nell'ambito del più ampio piano di assunzioni di Autostrade per l'Italia che prevede la creazione di 423 nuovi posti di lavoro su tutto il territorio nazionale.

Molto diversificato è anche il livello di esperienza richiesta: l'intenzione della società infatti è di assumere sia neo-laureati (preferibilmente ingegneri civili, meccanici, elettronici e geometri e periti), sia figure con qualificata esperienza pluriennale.

In generale le professionalità ricercate riguardano competenze sia di tipo tecnico-specialistico (nei settori impianti, esercizio, contratti, gestione dell'infrastruttura) sia di carattere operativo (tecnici-operai nel settore impianti ed esercizio). Le figure ingegneristiche ricercate riguardano prevalentemente il settore dell'ingegneria civile.